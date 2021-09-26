شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لخالدالصاوى: أنت فنان مجنون وأكتر دور بحبهولك "عمارة يعقوبيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين أثناء ندوة تكريم النجم خالد الصاوى بفعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، خالد الصاوى حالة فنية مميزه ونادره فهو من الفنانين الذين أحب أن أشاهد أعمالهم وأقول " الله " وأقوم بالتصفيق بعد إنتهاء مشاهده ، فهو بالفعل يفاجأنى كل مره فهو نموذج يقال عليه " الفنون جنون "

وتابعت النجمة إلهام شاهين ، يستطيع خالد أن يقدم التراجيدى بنفس كفاءة الكوميدى ، ويقدم أدوار يخشى غيره أن يقدمها ، ومن الأكثر الأدوار التى أحبها دور " عمارة يعقوبيان " فقد قدمه بحرفية كبيرة ، فهو بالفعل فنان مجنون وهذا طبيعى فأتذكر أننى ذهبت فى مره لطبيب نفسي خارج مصر وقال لى أن الفنان الحقيقي لابد أن يكون داخله جنون لأنه يعتمد علي جهازه العصبي الذى مع الوقت " بيخرب " فخالد الصاوى فنان مبدع والابداع هى أهم صفة ربنا بيهبها للإنسان فى أى مجال .

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.