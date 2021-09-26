شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وعمر عبد العزيز وفاروق صبري في ندوة تكريم الراحلة كوثر هيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، وحرص على الحضور كل من الفنانة الهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد العدل، مدير التصوير محسن احمد، المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الكاتب عاطف بشاي، وتشارك فى الندوة الكاتبة سماح أبو بكر عزت ابنة الكاتبة الراحلة.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

وكرمت ادارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.