ندوة للفنانة سلوى خطاب ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد، ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، ويدير الندوة الناقد محمد يوسف، وذلك فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بحضور عدد من الفنانين والمبدعين فى مجال الفن.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، فى دورة تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، والتي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

حضر عدد من الفنانين للمشاركة فى فعاليات المهرجان منهم، الفنان خالد الصاوي، والفنانة رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة هالة صدقى، الفنان كريم قاسم.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين علي رأسهم المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل وتسلمتها نجلتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت والكاتب خالد منتصر، أيضا تسلم مدير التصوير محسن أحمد تكريم المخرج ومدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، أما تكريم المخرج الكبير عمر عبدالعزيز فتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم لواحد من عائلته الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيراً في كل الأعمال التي قدمها ، كما تم تكريم الفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.