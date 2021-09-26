فيديو.. تعرف على أبرز المونولوجات التي قدمتها ثريا حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

برعت الفنانة الكوميدية ثريا حلمي، في أداء شخصية الفتاة الشقية المرحة، وامتازت بتقديم عدد من المونولوجات من خلال الأفلام التي شاركت فيها، وهي بذلك تعتبر الفنانة الوحيدة التي تخصصت في غناء المونولوج، حيث وصل عدد المونولوجات التي قامت بغنائها لما يقرب من 300 مونولوج.

وتمر اليوم الذكرى الـ 98 على ميلاد الفنانة ثريا حلمي، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1923، وشاركت الفنانة في عدد من الأفلام أهمها "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة"، "الهوا مالوش دوا"، "بشرة خير"، "نص الليل"، "الستات عفاريت"، وغيرها من الأعمال الهامة

ومن أبرز مونولوجات الفنانة الراحلة:

عيب إعمل معروف

غنتها الفنانة الراحلة على المسرح، وهي من ألحان الموسيقار الكبير

علي إسماعيل، ومن كلمات أبو السعود الإبياري.

أماأإنت جريء والله

شاركت الفنانة الراحلة من خلال أحداث فيلم "لو كنت غني" عام 1942، بدور مطربة الكباريه، وغنت من خلال أحداث الفيلم مونولوج "أما أنت جريء"، من كلمات أبو السعود الإبياري، وألحان محمد صبرة.

أشتاتا أشتات

قدمت ثريا حلمي أيضا من خلال أحداث فيلم "لو كنت غني" عام 1942، مونولوج "أشتاتا أشتات"، وكتب الكلمات أبو السعود الإبياري، والألحان لمحمد صبرة.

كاني وماني

قدمت ثريا حلمي مونولوج "كاني وماني" وهو من كلمات إبراهيم عاكف، وألحان الموسيقار علي إسماعيل.

ادي العيش لخبازه

قدمت "ثريا" مونولوج "ادي العيش لخبازه" على خشبة المسرح وهو من كلمات أبو السعود الإبياري، وألحان محمد صبرة.