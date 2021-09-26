حمو بيكا: أرقام مشاهدات أغاني محمد رمضان "مزيفة" وانا أشطر منه‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا تفوقه على الفنان محمد رمضان في الغناء، مشيرا إلى أن ارتفاع أرقام مشاهدات أغاني الفنان على موقع يوتيوب تعتبر من وجهة نظره "مزيفة".

حمو بيكا خلال ظهوره مع الإعلامية أميرة بدر فى برنامج "الترابيزة"، المعروض عبر قناة "الشمس"، قال: "محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الاغاني وبحقق أرقام أعلى منه".

وأضاف "الفنان محمد رمضان عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء، لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب".

بيكا تابع: "محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون ترند على موقع يوتيوب، ونصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في يونيو الماضي قرارا بمنع التعامل مع خمسة من مطربي المهرجانات الشعبية، وفي مقدمتهم حمو بيكا، وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".