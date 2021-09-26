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"البحث عن ودي" يشارك في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار مهرجان الجونة السينمائي الدولي مشروع فيلم "البحث عن ودي" للمخرجة سارة الشاذلي، ضمن برنامج المشاريع الوثائقية قيد التطوير، وذلك في دورته الخامسة المقامة في الفترة ما بين 14 وحتى 22 أكتوبر.

كما تشارك سارة في المهرجان بالفيلم الوثائقي "العودة".

درست سارة إخراج الأفلام الروائية بمدرسة السينما الدولية في كوبا، وذلك بعد تخرّجها من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصها في دراسة الأفلام، وكتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و"إيزابيل" و"عيد الميلاد". بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية، تدربت بقسم الأرشيف في "السينماتك الفرنسي" في باريس.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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