صور| بدء ندوة خالد الصاوي بالإسكندرية السينمائي الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

بدأت منذ قليل، ندوة الفنان خالد الصاوي، بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ هذا العام، التي تديرها الناقدة ناهد صلاح.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، اسم الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.