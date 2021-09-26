صور| بحضور إلهام شاهين والعدل وعبدالعزيز.. انتهاء ندوة الكاتبة كوثر هيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور ندوة الكاتبة كوثر هيكل، التي أقيمت بفندق شيراتون، بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧.

وكان من بين الفنانين الحاضرين، إلهام شاهين، والمنتج محمد العدل والمخرج عمر عبدالعزيز.

وتقام اليوم الأحد، ٣ ندوات بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٧.

ففي تمام الساعة الـ ١١ صباحا أقيمت ندوة تكريم الكاتبة كوثر هيكل، وشارك فيها الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

بينما بدأت الساعة ١٢ ظهرا ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي وتديرها الناقدة ناهد صلاح.

فيما تقام في تمام الساعة الـ1:30 ظهرا ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب ويديرها الناقد محمد يوسف الشريف.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

جدير بالذكر أن الكاتبة كوثر هيكل رحلت عن عالمنا يوم ٢٢ يناير ٢٠٢١ عن عمر ناهز الـ ٧٦ عاما.