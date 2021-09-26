مسلسل "٦٠ دقيقة" يتصدر قائمة أفضل 10 أعمال على "شاهد" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتصدر مسلسل "٦٠ دقيقة" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "شاهد" في مختلف الدول العربية وخصوصاً مصر، حيث حقق منذ انطلاقته إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

ويحتل المسلسل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 أعمال في مصر يوم السبت على منصة "شاهد"، ويأتي من خلفه المسلسل اللبناني "صالون زهرة" للنجمة نادين نجيم.

مسلسل "٦٠ دقيقة" بطولة النجوم: ياسمين رئيس، محمود نصر، شيرين رضا، سوسن بدر، غادة طلعت، مها نصار، أحمد كشك، أحمد الرافعي، مروة الأزلي، ساندي مراد، برديس عرفة، خالد كمال وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد هشام عبيّة، وإخراج مريم أحمدي.