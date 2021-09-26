خاص| سلوى خطاب: "أنا كتاب مفتوح للجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تسلمت الفنانة سلوى خطاب، أمس السبت، تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ هذا العام.

وعما إذا كان هناك أسرارا لا يعرفها الجمهور عن سلوى خطاب، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مفيش حاجة الجمهور ميعرفهاش عني، وأنا كتاب مفتوح للجميع" .

وكانت سلوى، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي : "أنا معنديش حسابات على السوشيال ميديا، وصحباتي بيبعتولي الكوميكس المنتشرة على السوشيال، فليه أعمل دوشة تاني ويكون عندي حساب".

وأضافت: "الكوميكس دي لما بشوفها بتقبلها بالضحك، وهطالب بفلوس بعد كدا على الكوميكس بتاعتي على السوشيال".

وسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية ورئيس المهرجان، درع التكريم لسلوى خطاب، وسط تصفيق من حضور المهرجان.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.