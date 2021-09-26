بكاء ابنة الراحلة كوثر هيكل في ندوتها بـ"الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

انهارت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، من البكاء، خلال عرض فيلم قصير عن مسيرة ورحلة والدتها الراحلة الكاتبة كوثر هيكل زوجة الفنان أبو بكر عزت.

وتقام اليوم الأحد، ٣ ندوات بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

ففي تمام الساعة الـ ١١ صباحا ندوة تكريم الكاتبة كوثر هيكل، وتشارك فيها الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

بينما تقام الساعة ١٢ ظهرا ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي وتديرها الناقدة ناهد صلاح.

فيما تقام في تمام الساعة ال١,٣٠ ظهرا ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب ويديرها الناقد محمد يوسف الشريف.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

جدير بالذكر أن الكاتبة كوثر هيكل رحلت عن عالمنا يوم ٢٢ يناير ٢٠٢١ عن عمر ناهز الـ ٧٦ عاما.