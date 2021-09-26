شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. داليا مصطفى تنتهى من تصوير "حرير مخملى" بزغروطة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنان داليا مصطفى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "حرير مخملى"، حيث كشفت داليا عن فيديو من تصوير المشهد الأخير وهي تقود سيارة ضمن أحداث المسلسل، وبعدما أعلن المخرج انتهاء التصوير، أطلقت داليا "زغروطة" تعبيرًا عن فرحتها بانتهاء تصوير مشاهدها فى العمل الدرامى، وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "فركش.. حرير مخملى".



انتهاء تصوير مسلسل حرير مخملي



زغروطة داليا مصطفي بعد انتهاء تصوير حرير مخملي

العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث. والمسلسل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.



داليا مصطفي تنتهي من حرير مخملي

يأتى هذا فيما تشارك الفنانة داليا مصطفى فى حدوتة "مش مبسوطة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، وإخراج شيرين عادل، حيث بدأت تصوير مشاهدها من يومين فى مدينة الشيخ زايد، ويتم عرضها قريباً على قناة cbc.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر"، شهد عرض حكايات "حتة منى"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.