شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بتكريم سلوى خطاب بمهرجان الإسكندرية بـ"تورتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من الفنانين بتكريم الفنانة سلوى خطاب، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الحالية، حيث كشفت الإعلامية بوسي شلبى، عن فيديوهات من الاحتفال التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت فى بداية الفيديو "تورتة" مكتوب عليها "الست عزيزة"، وهي أحد أشهر الشخصيات التي قدمتها سلوي خطاب، حيث أدت هذا الدور ضمن أحداث مسلسل "سجن النسا".



إلهام شاهيم وهالة صدقي وسلوي خطاب



بوسي شلبي وسلوي خطاب



سلوى خطاب مع التكريم برفقة وزير الثقافة إيناس عبد الدايم

وحضر الاحتفال بمناسبة تكريم الفنانة سلوى خطاب، عدد كبير من الفنانين بينهم النجمات إلهام شاهين، وهالة صدقى، ورانيا فريد شوقى، كما يبدو أن سهرة بوسي شلبى، وسلوى خطاب، ورانيا فريد شوفى، لم تنته للاحتفال بالفنانة سلوى خطاب، حيث ذهب الثلاثى فى جولة بالسيارة لتناول "الأيس كريم".

ومازحت الفنانة سلوى خطاب، صديقاتها، بتعليق عبر الفيديو، "هنغرق فى الآيس كريم"، فى حين قالت رانيا فريد شوقى، ممازحة إياهم، "الدايت باظ خلاص".



تورتة الاحتفال بتكريم سلوى خطاب



هالة صدقي ورانيا فريد شوقي

يأتى هذا فيما أهدت الفنانة سلوى خطاب، تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، لجدتها الراحلة، وسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ورئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة درع التكريم لسلوى خطاب، وسط تصفيق من حضور المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ 37 لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.