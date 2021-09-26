شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لأبرز مركبات العميل 007 احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق سلسلة أفلامه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ترتكب أى شخصية فى عمل فنى على مدار التاريخ أعمال فوضى تخص المركبات أكثر من جيمس بوند، فى سلسلة أفلام العميل 007، فلا يمكن حتى للأفلام الحديثة مثل "Fast and the Furious" منافسة العميل السرى البريطانى فى تدمير المركبات المختلفة من سيارات ودراجات نارية وسفن وغيرها.

وللاحتفال بالذكرى الستين على انطلاق أول أفلام سلسلة جيمس بوند، أقامت مؤسسة Ian Fleming في شراكة مع متحف Petersen Automotive فى لوس أنجلوس لإقامة معرض جديد بعنوان "Bond in Motion" وهو أكبر عرض رسمى لسيارات جيمس بوند حتى الآن فى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته "فاريتى".



الخبر على موقع فاريتى

ويعرض المتحف أكثر من 30 سيارة ودراجات نارية وطائرات هليكوبتر وحتى بعض الغواصات، التى شوهدت فى سلسلة أفلام العميل 007، وافتتح العرض للجمهور فى 25 سبتمبر، والذى سيستمر حتى 20 أكتوبر 2022، وتضم المجموعة الضخمة سيارات من كل فيلم تقريبًا في السلسلة.



سيارة جاكوار XKR



دراجة نارية كاجيفا W16600

يأتى هذا بعدما تم تعيين النجم العالمى دانيال كريج، قائدًا فخريًا في البحرية الملكية البريطانية، وعلق كريج - فى وقت سابق - على هذا التعيين معبرا عن فخره الشديد به، قائلا: "إنه لمن دواعى الامتياز والشرف حقًا أن أعين على رتبة القائد الفخري في الخدمة العليا".



توك توك



غواصة نبتون تتسع لشخصين

وجاء تعيين القائد كريج كضابط فخرى بسبب دعمه الشخصى للجيش البريطانى خاصة ما يربطه بالإرث الذى تم إنشاؤه من خلال تجسيده لدور العميل السرى البريطانى الخيالى "جيمس بوند".



دراجة مائية



سيارة ايه ام سي هورنت



جلاسترون جي تي 150 - زورق سريع



هوندا ATC 90



مركبة تم الاستعانه بها فى أحد أفلام السلسلة

وحسب موقع Portsmouth قال دانيال، بصفته ضابطًا فخريًا، إنه حريص على دعم الأفراد العاملين في الخدمة العليا، كذلك سبق وتحدث النجم العالمى دانيال كريج، عن دعوات ترشيح النساء للظهور فى شخصية جيمس بوند الشهيرة، والتى انتشرت خلال السنوات الماضية، وتصاعدت خلال الفترة الحالية لنهاية مسيرة كريج فى تجسيد الشخصية بعد نحو 20 عاما بفيلمه القادم No Time To Die، المقرر عرضه فى 30 سبتمبر الجارى.

وقال كريج صاحب الـ52 عاماً، فى تصريحات مع "راديو تايمز"، "يجب أن تلعب النساء أدوار تكتب من أجلهن، وليس تمثيلهن أدوار الذكور، يجب أن يكون هناك ببساطة أدوار أفضل للنساء"، مضيفاً ساخراً "انا عارى طوال الوقت وطوال فترة تصوير الفيلم، ولا ينبغى أن تقوم بتلك الأدوار ممثلة".