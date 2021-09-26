أمر غريب حصل بين جينيفر لوبيز وبن أفليك.. فهل وقع الخلاف بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وفق ما أشار إليه موقع Metro الأجنبي، فإنّ النجمة العالمية جينفر لوبيز وحبيبها النجم بن أفليك لا يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار الشكوك حول احتمال وقوع خلاف بينهما، خصوصاً بعد إعلانهما عن استكمال علاقتهما الرومانسية على مرأى من الجميع.

كما جاء في تقرير الموقع أن الثنائي لا يتفاعلان أبداً مع منشورات بعضهما البعض وأن أفليك يتابع 94 حساباً فقط، بينما لوبيز تتابع أكثر من 1000 حساب وحساب أفليك ليس من بينها، الأمر الذي رآه البعض غريباً.

إلا أن البعض اعتبر أن هذه الخطوة لا تؤثر على علاقتهما، إذ أنهما ليسا بحاجة إلى متابعة بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليثبتا الحب الذي يجمعهما.

وكان الثنائي المعروف بـ “بينيفر” أعلنا عودة علاقتهما العاطفية رسمياً في مهرجان البندقية السينمائي بعد 17 عاماً على انفصالهما في العام 2004.