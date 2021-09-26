وائل كفوري الى قطر بعد أيام.. وتذاكر حفلته نفدت في يوم واحد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم اللبناني وائل كفوري حفلًا فنيًا ضخمًا في قطر ضمن مهرجان قطر للتسوق، وذلك في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

واللافت أنه، وبعد يوم واحد على إعلان كفوري عن حفلته على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام، نفدت التذاكر بشكل كامل.

كذلك، يستعدّ كفوري لإحياء حفلًا ضخمًا في مدينة دبي في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

على صعيد آخر، لايزال كليب أغنية “البنت القوية”، للنجم وائل كفوري، يحصد النجاح ويحقق مشاهدات عالية ويتصدر قائمة الأكثر تداولاً، منذ طرحه على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، في 12 يوليو الماضي.

وحقق كليب “البنت القوية” 60 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. تدور فكرة الكليب حول فيديو يجمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، في جو يغمره المرح والسعادة.

وتعاون كفوري في أغنية “البنت القوية” مع سليم عساف، الذي وضع كلمات وألحان الأغنية وتولى توزيعها المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.