التعليق الأول من أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له بعد خروج الفنانة ياسمين عبد العزيز من المستشفى بعد شفائها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الماضية، هنأ الفنان أحمد العوضي زوجته، وذلك عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، حيث نشر صورة لزوجته مع الأطباء المعالجين لها وعلق عليها “ألف حمدلله عليك يا وحش الكون”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت في بداية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري تعافيها ووجهت رسالة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله”.

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية منتصف تموز (يوليو) الماضي، عندما أعلن الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية وطالب جمهورها بالدعاء لها.

وكان العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على “فيسبوك” أنه سوف يكشف لاحقا عن تفاصيل الأزمة.