صدور الحكم النهائي في فيديو هيا الشعيبي الخادش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيدت محكمة الاستئناف في الكويت قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن الحكم على “ممثلة مشهورة” بتهم نشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في “سناب شات”.

وقضى الحكم في المقابل بأن تدفع الشعيبي كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً. وجاء هذا بعدما مثُلت أمام القاضي للبت في القضية التي تعود إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. وتم ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.

ويشار إلى أن الشعيبي أكدت في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام” أن حسابها تعرّض للسرقة وقالت: “مع الأسف كان في مجموعة ماسكة حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل”. وأضافت: “أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله”.

ويُذكر أن هيا الشعيبي كشفت أخيراً استدعائها من قبل المباحث الإلكترونية بسبب شكوى من زميلتها ومواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، إثر خلافات حادة بينهما على شبكات التواصل الاجتماعي.