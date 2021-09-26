أصالة فخورة بزوجها: أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة السورية اصالة عن مدى حبها لزوجها الجديد الشاعر فائق حسن، ووجهت له رسالة حب مختصرة تعليقا على مقطع فيديو له من كواليس الاحتفال باليوم الوطني السعودي برفقة المطرب ماجد المهندس.

أصالة قامت بإعادة مشاركة تغريده تضمنت مقطع فيديو يظهر فيه المطرب ماجد المهندس وهو يهندم إطلالة مساعده الشاعر العراقي فائق حسن في كواليس أوبريت “ليلة وطن” الذي تم تقديمه بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 91، وتقدم ماجد بالتهنئة لفائق على زواجه من أصالة ومنحه لقب العريس.

وعلقت اصالة على الفيديو قائلة: نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته.

يذكر أن أصالة نصري أعلنت خبر زواجها رسميا عبر حسابها بموقع إنستقرام ونشرت أول صورة رسمية تجمعها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وعلقت كعادتها برسالة رومانسية طويلة قالت فيها: منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو.

وأضافت: نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ. سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.

وتابعت: وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.

واختتمت حديثها: ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها.

ورد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن قائلا: عندما يجتمع الذوق مع الحس، يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف، أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية.

وتابع فائق حسن مغازلًا إياها: ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة، متلك أنت يا هدية السماء لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه.