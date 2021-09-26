محمد عساف حديث السوشيل ميديا بأغنيته “الحلزونة”.. ما علاقة عادل إمام؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم الفلسطيني محمد عساف حالة من الجدل بأحدث أعماله الغنائية، حيث تحمل اسم “الحلزونة”، التي ربطها الجمهور بالزعيم عادل إمام.

وكشف عن علاقة الزعيم بها، وقال إنّه استعان بالإفيه الشهير له بفيلم “مرجان أحمد مرجان”، لوضع شكل خاص ومختلف للأغنية، مؤكداً أنّ الفنان يجب أن يتحدّى نفسه لتقديم كل ما هو مختلف وجديد.

وتابع، في لقاء عبر “Et بالعربي”، قائلاً: “جمهوري ومتابعيّ يعرفون أنني دائماً ضد غناء اللون الواحد واللهجة الواحدة وأحب التغيير، ومن وجهة نظري أنّ الإبداع سقفه يصل السماء”، مشيراً إلى أن اسم الأغنية مستوحى من إفيه للزعيم عادل إمام بفيلم “مرجان أحمد مرجان”.

يذكر أنّ أغنية الحلزونة قد تخطت حاجز 250 ألف مشاهدة منذ طرحها على “يوتيوب”، من كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.