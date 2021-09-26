جورج وسوف يشعل مهرجان جرش.. ويعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل النجم السوري، جورج وسوف، حفله الغنائي الذي أقيم على مسرح المدرج الجنوبي الأثري، ضمن فعاليات مهرجان “جرش” الأردني، في دورته الـ35، وسط حضور جماهيري كبير.

ويعد ذلك الحفل بمثابة عودة للنجم جورج وسوف للغناء في الأردن، وتحديداً بمهرجان جرش بعد غياب 18 عاماً، إذ حضر الحفل نحو 6 آلاف شخص، قدم لهم “وسوف” العديد من أغانيه الشهيرة، بينها: “كلام الناس، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، صابر وراضي”، وغيرها.

وتفاعل محبو جورج وسوف مع الحفل وشاركوه الغناء، ورحبوا بعودته للغناء بعد طول انتظار وشوق له.

ولم يخلُ خبر عودة جورج وسوف للغناء في الأردن من بعض الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوقوع خلاف بين أبناء جورج وسوف والفنان الأردني منذر رياحنة، والذي تصدر العناوين أثناء وبعد انتهاء الحفل، حيث أكد بعض المتابعين أن منذر تعرض للضرب منهم.

وتأكيداً من منذر رياحنة أنه ليس هناك أي خلافات نشر صورة تجمعه بجورج وسوف على مسرح الحفل، من خلال حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”، وعلق قائلاً: “نورتنا حبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف، نورت بلدك، بعد طول غياب، أهم شيء المعلقة”.

وعبر المتابعون عن حبهم لسلطان الطرب جورج وسوف، وطلبوا منه الظهور فى حفلات أخرى وطرح أغانٍ جديدة، وشكروا منذر ريحانة على تقديمه للمهرجان، وتمنوا لهم النجاح.

من جانبه، عبر جورج وسوف عن سعادته البالغة بالحفاوة والترحاب اللذين استقبله بهما الجمهور، فضلاً عن الحضور الحاشد على المسرح، إذ شارك صورة عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، ظهر فيها الجمهور وهو يغني لهم.

وترك وسوف تعليقاً على الصورة، قائلاً: “آه على عظمة جرش.. مهرجان جرش 2021″، لتنال الصورة آلاف الإعجابات والتعليقات، التي عبر مدونوها عن محبتهم الكبيرة له.

يذكر أن آخر حفل للفنان جورج وسوف، في جرش الأردني، كان عام 2003، كما أن أحدث أعماله الغنائية التي طرحها كان من خلال أغنية “ياه ع الزمن” باللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.