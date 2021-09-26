شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جائزة "Emmy Award" بعد ترشيح منة شلبى للحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفاء كبير لاقته النجمة منة شلبى، بعد إعلان ترشحها لجائزة "إيمى" العالمية، عن دورها فى مسلسل فى "كل أسبوع يوم جمعة"، الذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات الرقمية، وهو عن قصة الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، وتصدر اسم الفنانة منة شلبي خلال الساعات الماضية منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كونها أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة لهذه الجائزة عن عمل ناطق باللغة العربية .

وجائزة الإيمي (Emmy Award)‏ هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و 500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.



حاصلين على جائزة الإيمى

الجائزة قدمتها للمرة الأولى أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون التي أنشئت عام 1946 بعد شهر واحد من ميلاد شبكة التلفزيون الأمريكية، وقدمت الإيمي للمرة الأولى عام 1949 كجائزة للانتاجات التلفزيونية المميزة المنتجة محلياً في لوس أنجلوس مقر الأكاديمية كنوع من الترويج لأكاديمية وأعمالها المختصة بدعم الإنتاج التلفزيوني وتطويره.

وتتخذ جائزة الإيمي شكل سيدة ترفع يديها لأعلى ممسكة بمدارات بناء الذرة وترمز المرأة للجمال والفن والخيال بينما تُمثل الذرة الطابع العملي للإنتاج التلفزيوني.



جائزة الإيمى

وستقام حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية السنوى يوم 22 من شهر نوفمبر المقبل وقد تم فتح باب التقديم للجائزة في 9 ديسمبر 2020 وأغلق في 17 فبراير 2021، جائزة الإيمي الدولية مخصصة للأعمال الناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

الفئات التي تنافس على جائزة الإيمي الدولية هم: أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل عمل وثائقي، أفضل مسلسل قصير، أفضل مسلسل درامي وكوميدي، أفضل فيلم تلفزيوني، حيث يتم ترشيح الأعمال على لجان الترشيح ومن ثم يختار كل فرد من اللجنة الأعمال المفضلة لديه ويتم اختيار العشرة الأوائل من كل فئة ويتم عرضهم على لجان من المشاهدين العاديين يقومون بتقييم الأعمال من 1 الى 10 ومن ثم يتم تجميع آراء النقاد والجمهور بنسبة 50% لكل منهما حتى يتم ترتيب الأفضل في كل فئة.