مخرج مسلسل "أبو العروسة": "علاقتي بالمسلسل انتهت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج كمال منصور، إن علاقته بمسلسل "أبو العروسة" انتهت بنهاية عرض الجزء الثاني من العمل.

وكتب "منصور" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى كل أصدقائي وزملائي وجمهوري العزيز.. أحيطكم علما بأنه إذا كان هناك جزء ثالث من مسلسل أبو العروسة فإنه لن يكون من إخراجي".

وتابع: "علاقتي بالمسلسل قد انتهت بإنتهاء الجزء الأول والثاني فقط، وبنجاحهم الجماهيري الذي شهده العمل بجزئيه في الوطن العربي، ولا علاقة لي بأي أجزاء أخرى".

وأضاف: "أتمنى لكل فريق العمل التوفيق والنجاح في حالة وجود جزء ثالث، وقد أردت التوضيح فقط لكثرة المكالمات والرسائل التي وصلتني تبارك على بدء التحضير، ولا أعرف مصدر هذه الشائعة حتى الآن".

واختتم حديثه قائلا: "دمتم بخير إلى أن ألقاكم بعمل آخر على نفس المستوى والنجاح، يليق بعقولكم الراقية وقلوبكم البيضاء".

يذكر أن مسلسل "أبو العروسة" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعدد كبير من النجوم.