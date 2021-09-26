"الصاوي وسلوى وكوثر".. ٣ ندوات اليوم بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تنطلق اليوم الأحد، ندوات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، حيث تضم القائمة ٣ ندوات.

وتقام في تمام الساعة الـ١١ صباحا ندوة تكريم الكاتبة كوثر هيكل، وتشارك فيها الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

بينما تقام الساعة ١٢ ظهرا ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي وتديرها الناقدة ناهد صلاح.

فيما تقام في تمام الساعة الـ١,٣٠ ظهرا ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب ويديرها الناقد محمد يوسف الشريف.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.