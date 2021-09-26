رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يوضح استراتيجية اختيار المكرمين بالدورة 37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ٣٧ هذا العام، عن استراتيجية اختيار المكرمين بالمهرجان.

وقال أباظة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جميعهم قدموا إنجازات كبيرة للفن والسينما بالتحديد، وهذه الدورة نكرم فيها المخرج عمر عبد العزيز ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، واسم الراحلة السيناريست كوثر هيكل، الفنان خالد الصاوي، الناقدة خيرية البشلاوي، ومن العرب لدينا المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار".

وأضاف: "هناك تكريم خاص للفنان دريد لحام، احتفالا بالسينما السورية، حيث يحصل على وسام البحر المتوسط الذي يُمنح لفنان له إنجاز تاريخي في السينما العربية".

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.