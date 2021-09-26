خاص| لهذا السبب.. أهدت سلوى خطاب تكريمها بمهرجان الإسكندرية لجدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- حازم جودة:

أهدت الفنانة سلوى خطاب، تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، لجدتها الراحلة.

وقالت سلوى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها أهدت تكريمها لجدتها الراحلة، لأنها علمتها الكثير في الحياة، ونظرا لتربيتها لها، مشيرة إلى أن الفضل يعود لها في كل شيء.

وأضافت أن جدتها دائما ما كانت تتمنى أن تكون فخورة بها، مستكملة: "مكنش يهمها حاجة في الدنيا غير إنها تكون فخورة بيا".

وكانت الفنانة نسرين أمين، قد حرصت على تقديم تكريم الفنانة سلوى خطاب بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء السبت.

وسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ورئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة درع التكريم لسلوى خطاب، وسط تصفيق من حضور المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.