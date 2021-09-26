الفنانة الكويتية سعاد سليمان تعتزل نهائياً

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت الممثلة الكويتية ​سعاد سليمان​ (سعودة) اعتزالها التمثيل نهائياً.



وقالت سعودة، أمس، خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص اللي أبيه، بخلي حياتي دراسة وعيالي، مو فاضية حق التمثيل».

وأضافت: «أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة، لا عادي بصورلكم مقاطع متى ما قدرت، لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي».

يُذكر أن سعاد سليمان أعلنت، في وقت سابق، ارتداءها الحجاب، مشيرةً إلى تعرُّضها لحادث انفجار سيارتها بسبب الغاز وإصابتها بحروق.