شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تعاني من زهايمر في حكاية "عقبال عوضك" مع مى كساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الفنانة هالة فاخر من زهايمر خلال أحداث حكاية "عقبال عوضك"، ضمن قصص مسلسل "زى القمر"، والتي تقدمها الفنانة مى كساب، ويتمنى أبناؤها وفاتها ليرثوا شقتها والمقرر عرضه اليوم السبت على قناة cbc.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

والمسلسل يتناول أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة.

وعرضت قناة cbc حلقات حكاية "1 %" للنجمة صابرين ومن إخراج أحمد شفيق على شاشتها، من يوم السبت الماضى تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.