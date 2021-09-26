كتب امير فتحي في الأحد 26 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته حنين عبر نشره مجموعة من الصور التي جمعته بها وذلك عبر حسابه على احد موقع التواصل الإجتماعي.
وقد ظهرت حنين بحالة من السعادة في معظم الصور، التي إلتقطت في مناسبات عدة بينما ظهر رمضان في إحداها وهو يحتضنها ويقبلها.
وعلق رمضان على الصور كاتبا :”25 أيلول / سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتي، اللهم أحفظ أبناءنا جميعاً”.
متابعي رمضان بدورهم إنهالوا بالتعليقات على الصور، متمنين لـ حنين عاماً مليئاً بالنجاح والسعادة والفرح.
الجدير بالذكر، أن رمضان كان قد تعاقد مؤخراً على مسلسل جديد ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022، من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج محمد ياسين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إبنته حنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.