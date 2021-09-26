انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

انطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ٣٧، بعرض غنائي ورقص استعراضي على خشبة المسرح، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.



وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، مساء السبت، افتتاح النسخة الأحدث من المهرجان السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقالت الوزيرة: "كانت الثقافة والفنون دوما وسيلة للتعارف والتفاهم بين شعوب المتوسط منذ آلاف السنين، وقد لعب المهرجان على مدار أعوامه الـ37 دورا مهما في تحقيق التقارب بين سينمات وثقافات دول المتوسط".

وأضافت: "أوجه التحية للسينما اليونانية ضيفة شرف المهرجان، وهو حدث يحيي ذكريات آلاف السنين من العلاقة الطيبة بين مصر واليونان، وأوجه التحية للسينما الإسبانية التي نحتفل بأحد أعمدتها السينمائية المخرج الراحل لويس بونويل، وأحيي السينما السورية والتونسية اللتين تمثلان حضورا قويا في دورة هذا العام".

شهد الحفل تكريم المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام برئاسة الأمير أباظة، خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، المنتجة الإيطالية أنغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، تتشكل بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.