فان دام يقبل تحدي الفنان المصري محمد هنيدي

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

وافق الفنان العالمي "جان كلود فان دام" على دعوة الفنان محمد هنيدي له للدخول معه في مباراة قتالية، تجمعهما تحت سفح الأهرامات.



ونشر "فان دام" صورة تجمعه بنجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "انستقرام"، وأرفقها بتعليق قائلا: "قبلت التحدي"، ليرد الأخير عليه ساخرًا: "أنا مستعد وجاهز.. حدد الميعاد والمكان في الطريق الصحراوي عند الكيلو 5200.. أنا مبقتش بخاف زي الأول".

وفور رد فان دام انهالت تعليقات المتابعين الضاحكة، والتي تحذر هنيدي من الدخول في مواجهة مع النجم العالمي.

ومن أبرز هذه التعليقات: "الموضوع دخل في الجد، طريق السلامة يا هنيدي، اعمل نفسك ميت، راح فيها هنيدي، الله يرحمك يا هنيدي، يا وعدك يا هنيدي الموضوع دخل في الجد".

وبدأ التحدي عندما نشر فان دام صورة له أمام الأهرامات، وعلّق عليها هنيدي قائلًا: "مستر فان دام.. أدعوك لمباراة تحت سفح الأهرامات، لنحسم من الأعظم فينا مُحيي الشرقاوي، ولا فان دام".

ورد عليه فان دام قائلًا: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا.. هل يجب أن أقبل التحدي؟"، ورد هنيدي مازحا: "ادخلوا لفاندام وقولوله إن المصري معروف بجبروته.. يمكن يخاف ويلغي المباراة".

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي على شاشة السينما فيلم "النمس والإنس" ويعرض الأن بدور العرض، والفيلم من تأليف وإخراج شريف وبطولة منة شلبي وعمرو عبد الجليل.