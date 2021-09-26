محمد الفلاح - ماجدة الرومي باكية على الهواء: بيحاولوا يقتلوا الأمل فينا

الأحد 26 سبتمبر 2021

بصوت تغالبه الدموع، تحدثت الفنانة ماجدة الرومي عن واقعة سقوطها على المسرح. خلال حفلها بافتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.



وقالت الفنانة اللبنانية، خلال مداخلة تلفزيونية: " سامحوني تعرضت لانفعال عنيف في الأردن، كان استقبالا رائعا هؤلاء هم أهلي وناسي، أنا أغني ببيتي بالأردن".

وأضافت: "لا أعرف كيف أشرح لك أن أي أحد مثلنا متألم هالقد (لهذه الدرجة)، ويجد نفسه في بحر حب بهذا القدر، لا يستطيع إلا أن يكون منفعلا".

وتابعت: "وقبل ذلك بيوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحدث عنا (عن لبنان) بالأمم المتحدة، وسمعت أنه يحاول توصيل الكهربا لنا من الأردن، وإن الرئيس المصري السيسي يحاول توصيل الغاز لنا من مصر".

وتطرقت ماجدة الرومي في حديثها بشكل مباشر للمشهد المؤلم الذي يعيشه لبنان الأن قائلة: "أول مرة بنتعرض لعنف شرس لهذه الدرجة علينا بلبنان، ومنذ عام 1975 وأنا حاضرة لكل فصول الحرب لكن ما يجري الآن عنيف. نحن نتعرض لعملية إبادة جماعية، أو بتهجيرنا أو بتصفيتنا جسديا، أو بقتل الأمل فينا".

واختتمت الرومي حديثها قائلة: "أطلب من كل الشعوب العربية مثل الأردن ومصر ودول الخليج التي تعيش في استقرار، يشكروا ربنا على نعمة الأمن والاستقرار، وعلى أن هناك عيون ساهرة عليهم لتحميهم".

يذكر أن الرومي أصيبت بدوار عند منتصف حفلها في مهرجان جرش، وكادت تسقط أرضا قبل أن يتدخل بعض الموسيقيين من فرقتها وأحد أفراد الأمن الأردني.

وتوقف الحفل نحو 10 دقائق لتعود ماجدة الرومي بعدها وتكمله مختتمة إياه بأغنية "سياجك يا عمان".