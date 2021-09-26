شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ملكة المونولوج الكوميدي المونولوجيست ثريا حلمى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمى التي شاركت في العديد من الأفلام الشهيرة التي حفظنا بها المونولوجات منها "ياسيدي عيب" و"إديني عقلك" وغيرها، وذلك من خلال أفلام أبدعت فيها خلال رحتلها وفى السطور التالية نذكر أهم المعلومات عنها :

ولدت ثريا حلمي في 26 سبتمبر 1923 بمدينة مغاغة في محافظة المنيا واسمها الحقيقي ثريا علي محجوب وهي من عائلة فنية.

كما اعتبرت ثريا دائما من أفضل الذين قدموا مونولوج حتى نافست النجوم الذين كانوا يقدموه وقتها، وبالتالى أصبحت أول سفيرة لفن المونولوج من بين النساء، واستمرت فى أدائه من العام 1944 وحتى العام 1966، ومن أشهر ماغنت من المونولوجات "عيب اعمل معروف"،" أدينى عقلك"، "يا سيدى عيب"، "فتح يابنى فتح شوف مين بيكلمك"، "لا مؤاخذة".





كانت شقيقتها الفنانة ليلى حلمي تعمل مع فرقة ببا عز الدين، والتحقت ثريا بالفرقة حينما صارت في الثامنة من عمرها، وكان أجرها الشهري خلال فترة عملها بالفرقة 18 جنيهًا.

غنت ما يقرب من 300 مونولوج في الفترة من 1944 حتى 1966.

قدمت العديد من المسرحيات منها "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي و"مع خالص تحياتي".





بدأت مشوارها السينمائي 1942 في فيلم "أخيراً تزوجت" مع ميمي شكيب وأنور وجدي وسليمان نجيب، ثم فيلم "لو كنت غني" مع بشارة واكيم وعبدالفتاح القصري ويحيى شاهين.

تزوجت من (أنطوان عيسى) إبن شقيقة بديعة مصابني.

توفيت في 9 أغسطس 1994 عن عمر يناهز 70 عامًا.