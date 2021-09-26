شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ندوات وتكريمات مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، فى دورته الـ 37 مساء اليوم السبت 25 سبتمبر، وتستمر حتى الخميس 30 من الشهر نفسه، وتبدأ الفعاليات بحفل على شاطئ البحر بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان، وتشهد الدورة تكريم عدد من الأسماء الفنية الكبيرة منها الفنانين خالد الصاوى وسلوى خطاب.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"،” المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

تشهد الدورة الـ 37 لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

وإليكم جدول الندوات والتكريمات التى تقام على هامش المهرجان، وهى كالتالى: