نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد نجلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلاد نجلها "يوسف"، الذي يوافق يوم 25 سبتمبر الجاري.

ونشرت نيللي مقطع فيديو قصير لصورتين تجمعها بنجلها يوسف في الطفولة، على خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومزجت نيللي الفيديو بأغنية "happy birth day" احتفالا بعيد ميلاد نجلها.

واحتفلت نيللي، يوم 11 أغسطس الماضي، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، أحمد السقا، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، وريهام عبدالغفور وغيرهم.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية، 7 أغسطس الماضي بعد صراع طويل مع المرض.