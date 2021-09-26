بعد قبول فان دام التحدي.. هنيدي يستغيث بأمير كرارة وبيج رامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بعدما أعلن النجم العالمي فان دام، قبوله لتحدي النجم الكوميدي المصري؛ استغاث الفنان محمد هنيدي، بالنجم أمير كرارة، ولاعب كمال الأجسام رامي السبيعي "بيج رامي".

وفي إطار المزاج المتواصل؛ علّق هنيدي، على قبول فان دام التحدي، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "وأنا مستعد وجاهز.. حدد الميعاد والمكان في الطريق الصحراوي عند الكيلو ٥٢٠٠.. أنا مابقتش بخاف زي الأول".

واستغاث هنيدي، بـ"كرارة" و"بيج رامي"، قائلا: "أنتوا فين.. أنتوا فين".

وكان النجم العالمي فان دام، أعلن قبوله لتحدي الفنان الكوميدي محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، وعلّق هنيدي على الصورة التي نشرها فان دام وأعلن من خلالها قبول التحدي، قائلا: "كنت نايم.. ماتزيطوش.. الرد الساعة ٧ بتوقيت وكالة البلح".

وبدأ التحدي في إطار المزاج حينما نشر فان دام صورة له أمام أهرامات الجيزة، وعلّق عليها هنيدي قائلًا: "مستر فان دام.. أدعوك لمباراة تحت سفح الأهرامات، لنحسم من الأعظم فينا مُحيي الشرقاوي، ولا فان دام".

ورد عليه فان دام قائلًا: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا.. هل يجب أن أقبل التحدي؟"، ورد هنيدي مازحًا: "ادخلوا لفاندام وقولوله إن المصري معروف بجبروته.. يمكن يخاف ويلغي المباراة".

وعقب ذلك؛ نشر هنيدي، صورة مركبة يظهر فيها وهو يوجه الضربات لفان دام داخل حلبة مصارعة، وعلّق: "أنا قادم من أجلك وسيأتي الجحيم معي".

ومن جانب آخر، يعرض لمحمد هنيدي حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس"، بالتعاون مع النجوم: منة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصابرين، وشريف دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.