محمد الفلاح - ياسمينا العلواني ترتدي الحجاب.. يارب كملها على خير

الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت المطربة المصرية ياسمينا العلواني متسابقة برنامج" آرابز جوت تالنت" (Arabs got talent) عن ارتدائها الحجاب.



ونشرت ياسمينا، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ظهرت فيها مرتدية الحجاب، وعلقت قائلة: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير".

بدأت شهرة ياسمينا ناصر العلواني المولودة في الأول من يوليو 1998 بمحافظة الإسماعيلية، بعد مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج المواهب الشهير (Arabs got talent)، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار النجمة اللبنانية نجوى كرم لها.

وصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأمر الذي ساعد على شهرتها وانتشارها.

وكانت ياسمينا العلواني، كشفت في ١٣ سبتمبر/أيلول الجاري، عن معاناتها صحيا، وكتبت عبر "تويتر": "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء".

وفي اليوم التالي كتبت: "بالله عليكم من يحمل في قلبه لي ذرة حب يدعو الله أن يشفيني".

يذكر أن آخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، وألحان محمد مصباح.