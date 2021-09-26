شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يغنى "حقانى يا كبير" باللهجة الصعيدية ويطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم أحمد شيبة في أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم "حقانى يا كبير" من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع اشرف البرنس ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وإنتهى مؤخرا المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

والأغنية الثانية "من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين علي فتره متباعدة بموسم الصيف الحالي علي يوتيوب.

يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.