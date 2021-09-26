شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا ينتهى من تصوير أغنية "أنا اتعلمت" في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مينا عطا من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أنا اتعلمت" من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع محمد عاطف الحلو وألحان فادى طلعت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

وطرح مؤخرا المطربان مينا عطا ومحمد شاهين، أحدث أغنياتهما التي تحمل اسم "2 وحوش" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون الثانى الذى يجمع كل من محمد شاهين ومينا عطا، حيث ثقدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حقق نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.

يذكر أن نجم ستار أكاديمى مينا عطا قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مع جمهوره منها أغنية "وقفت الدنيا"، من كلمات طارق علاء، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإخراج سامي بساط، وقدم قبلها أغنية بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، وكذلك أغنية "عملت جنى" من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى قدمها لأول مرة في مشواره.