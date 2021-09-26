شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمى من كواليس "من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "من أجل زيكو" من تصويره، الجمعة، وجمعت كواليس العمل النجوم منة شلبى وكريم محمود عبد العزيزومحمود حافظ والمخرج بيتر ميمى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف آخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يُعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة النجم إياد نصار، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.