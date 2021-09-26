شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: اشتغلت كومبارس صامت حبا فى التمثيل.. و"ألف مبروك" نقلة فنية لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن مفهوم الأسرة فى مجتمعنا الآن ليست كما كانت، وغاب التواصل والاتصال، وكل ذلك بسبب السوشيال ميديا التى أصبحت وسيلة التواصل فقط، والموضوع أصبح خطيرا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن أجواء تصوير مسلسل "عائلة جيجى" كانت رائعة وكلها حب وأنا ربيت أولادى وأعطيت لهم الحرية بشكل كبير.

وأشارت ليلى إلى أنها كانت مديرة بنك، ولكنها في التمثيل استطاعت أن تفصل بين الشخصيتين، وقالت: "كان نفسى بعد التخرج أن أكون ممثلة أو أدرس أو أخد كورس أزياء، لكن والدى منعنى من الاستمرار فى تحقيق أحلامي ووقف في طريقي وفجأة اتعينت فى بنك".

وتابعت: التمثيل كان الرغبة الأولى في حياتي وأخدت كورس وقمت بالتقاط بعض الصور من خلال استديو شهير وأرسلتها للريجيسيرات، وبدأت كومبارس صامت في حياتي المهنية، وبعدها وقفت أمام أحمد زكي وأول مخرج سمير سيف، ثم قدمت مشهدا أو اتنين وكان الأمر صعبا لأني مديرة بنك وأقدم دور صامت أو كومبارس، ولكني تحديت وقلت إن تلك بداية، وجاءت الفرصة عندما عرض عليا فيلم "ألف مبروك" مع النجم أحمد حلمى، وأعتبره نقلة مهمة في حياتي، وزوجي كان رافض استمرارى في التمثيل وكنت زوجة مطيعة.

وقال الفنان الشاب معتز حسام: فخور بمشاركتي في مسلسل "الاختيار 2" و"عائلة جيجي" محطة مهمة في حياتي، وكواليس العمل كانت رائعة ومميزة.

وأضاف معتز أنه يختار بعناية أدواره ولا يرغب في التواجد فقط، وخاصة بعد مشاركته في "الاختيار 2"، ومسلسل "عائلة جيجي" يلقي الضوء على قضايا السوشيال ميديا والتريند، وتقييمها هل هي إيجابية أم سلبية من خلال دراما اجتماعية شيقة تجذب المشاهد وقريبة من جميع الأعمار.