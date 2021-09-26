هايدي خالد تشارك في حدوتة "على الهامش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة الشابة هايدي خالد في أحداث حكاية "على الهامش"، والمقرر انطلاق عرضها قريبا على شاشة dmc.

وتقدم "هايدي" خلال أحداث الحكاية شخصية تتعرض للعديد من مواقف التنمر التي تدفعها للتفكير في الانتحار، وتتوالى الأحداث.

ويبدأ أبطال وصناع حكاية "على الهامش" إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا"، تصوير أولى مشاهد الحكاية والتي تخوض بطولتها النجمة نرمين الفقي.

وتعتبر حكاية "على الهامش" الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني، والذي يعرض منه حاليا الحكاية الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" على قناة DMC، وتسلط الضوء على مشكلة التنمر بالمجتمع المصري، وكيف يؤدي إلى مشاكل وأذية نفسية خاصة للأطفال، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي درامي مشوق.