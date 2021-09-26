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شيرين عبد الوهاب: فخورة بالتطور الفني في السعودية.. وننتظر موسم الرياض الرائع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن فخرها بما تشهده المملكة العربية من تطور في مجال الفن.

وكتبت شيرين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "فخورة باللي بيحصل في السعودية من تطور خاصة في مجالي، مجال الفن، ومستنيين موسم الرياض الرائع، وطبعا كل ده بفضل جلالة الملك سلمان وسمو الأمير وهيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ.. موسم الرياض".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أعلن موعد بدء موسم الرياض 2021، ونشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، برومو الموسم، وعلّق: "ننتظركم بإذن الله يوم ٢٠ أكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة موسم الرياض.. تفاصيل الموسم سيُعلن عنها في المؤتمر الصحفي يوم ٤ أكتوبر إن شاء الله.. مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. وحشتونا".

ويأتي موسم الرياض هذا العام في 14 منطقة، ويضم 70 حفلا غنائيا عربيا، 6 حفلات غنائية عالمية، 18 مسرحية عربية، 6 مسرحيات عالمية، و350 عرضا مسرحيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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