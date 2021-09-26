مي عمر بـ"المسدس" ونوال الزغبي بـ"أوف شولدر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل "مسدس"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا "أوف شولدر" أسود، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له من داخل "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس أحدث أغانيها، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة.