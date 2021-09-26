فيديو قديم.. نجاح الموجي يرد على اتهامه بالخروج عن النص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير نجاح الموجي، إذ أنه رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 1998.

حصل نجاح الموجي على البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، شارك في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، قدّم عدة مسرحيات أبرزها "الملياردير"، "اللي عنده كلمة يلمها"، "الأنون وسيادته"، "العب غيرها"، "أخر كرم"، "جوليو ورومييت"، "المتزوجون"، و"مين ضحك على مين" وغيرها.

واتُهم نجاح الموجي بالخروج عن النص باستمرار في أعماله؛ ورد على ذلك في فيديو قديم نشره المخرج جميل المغازي عبر قناته بموقع "يوتيوب"؛ وأوضح أن خروجه عن النص ليس تقليلاً من العمل، ولكن كاتب المسرحية يكون في ذهنه أكثر من شخصية وإطار عام للرواية التي يعمل عليها، لكن الممثل يكون اهتمامه مُنصب على شخصيته فقط، ويستطيع أن يعطى لها أبعادا أخرى من خلال بعض الجمل الحوارية.

ورحل الموجي في 25 سبتمبر عام 1998، بسبب أزمة قلبية حادة، بعد عودته للمنزل عقب انتهاء أحد عروض مسرحية مولد سيدي المرعب، وأكمل الدور بعده الفنان المنتصر بالله.