محافظ الإسكندرية بافتتاح المهرجان: عروس البحر المتوسط هي ملتقى الحضارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ألقى اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، كلمة بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

وقال محافظ الإسكندرية خلال كلمته بحفل الافتتاح: "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في مصر، كما أرحب بكم جميعا بالإسكندرية عروس البحر المتوسط مدينة السياحة والفن وملتقى الحضارات والثقافات" .

وتابع: "اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي البالغة بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السابعة والثلاثين، وأتوجه بالشكر لكل من ترأس المهرجان في دوراته السابقة منذ بداية انطلاق المهرجان، كما أتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإثراء الحياة الفكرية والفنية، وكل الشكر والتقدير لكل الوفود التي استطاعت تحدي الظروف الاستثنائية التي تعيشها جميع بلاد العالم للمشاركة، متمنيا النجاح والتوفيق لكل من شارك بالمهرجان في دورته الحالية".

وأشار إلى أن "مصر كانت دائما سباقة في دعم علاقاتها الإقليمية، فالبحر الأبيض المتوسط يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، ونبدأ الدورة بكل الطموحات التي سنحققها بالتعاون من أجل إعلاء قيمة الفن، وتعد هذه المهرجانات أفضل وسيلة لإزالة العزلة وزيادة الوعي، وكما هو معروف إن السينما تعطي الحياة وتأخذ منها، وأتمنى أن يواصل المهرجان دوره في تحقيق التفاعل الثقافي والفني بين مختلف البلدان، فلا يستطيع أحد أن ينكر دور السينما في التعريف والترويج والتقريب بين الشعوب".

استكمل: "تقام الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تحت اسم المخرج علي بدرخان، ويعد إطلاق اسم مخرج الروائع على دورة المهرجان شكر لإنجازات مشواره الفني وإسعاد الجماهير في مختلف الدول، واليوم نحتفل بحصاد رحلة عطائه للفن".

واختتم: "في الختام اسمحوا لي أن أعرب لكم عن صادق الأمنيات بكل التوفيق للمهرجان، وأن أقدم لكم جزيل الشكر على تشريفكم لنا بالإسكندرية، وأتمنى لكم إقامة طيبة في بلدكم الثاني".

وحضر الحفل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين والصحفيين والنقاد.

وشهد الحفل، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.