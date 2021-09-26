رئيس مهرجان الإسكندرية: عمر عبد العزيز لم يتسلم تكريمه من أجل مشاهدة مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، سبب عدم تسلم المخرج عمر عبد العزيز لتكريمه بحفل افتتاح المهرجان مساء اليوم السبت.

وقال أباظة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المخرج عمر عبد العزيز ترك المهرجان ولم يتسلم تكريمه من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر.. لأنه أهلاوي متعصب جدا".

وأضاف أنه معروف عن عمر عبد العزيز أنه يوقف التصوير من أجل مشاهدة مباريات الأهلي، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد عن مغادرته حفل الافتتاح، لعدم وجود مقعد خاص به.

وتسلم المخرج الكبير محمد عبد العزيز، تكريم شقيقه المخرج عمر عبد العزيز بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ هذا العام.

وسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية ورئيس المهرجان درع تكريم المخرج عمر عبد العزيز لشقيقه المخرج محمد عبد العزيز.

وحضر الحفل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين والصحفيين والنقاد.

وشهد الحفل، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.