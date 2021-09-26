سيد رجب يشوق الجمهور للجزء الثالث من "أبو العروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شوق الفنان سيد رجب، الجمهور، للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".

ونشر رجب، بوستر للحزء الثالث يحمل صورته فقط، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في (أبو العروسة 3)".

تدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف "عبدالحميد" الذي تختلط مشاعره السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشاكل الأسر المصرية.

"أبو العروسة 1" إنتاج عام 2017، و"أبو العروسة 2" إنتاج عام 2018، بطولة النجوم: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، عزوز عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، وتامر فرج وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ كمال منصور، وﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال.