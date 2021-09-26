محمد الفلاح - نجوم مصر والعراق وسوريا والأردن في أجرأ مسلسل يفضح داعش

السبت 25 سبتمبر 2021

يشارك نحو 150 فنانةً وفناناً من العراق، ومصر، وسوريا والأردن وتونس في أجرأ مسلسل عن جرائم تنظيم داعش في العراق بعنوان "ليلة السقوط".



وانتهى فريق عمل مسلسل ليلة السقوط من تصوير 90% من المشاهد في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق؛ لينقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية.

وأعلنت شركة بلا حدود للإنتاج الفني أن العمل سيكون جاهزاً للعرض مطلع العام 2022، بعد أن استغرق الإعداد له سنتين.

كما كشفت الشركة أنها اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تحت قيادة المخرج السورى ناجي طعمي، أبرزهم النجم طارق لطفي والفنان أحمد صيام؛ من مصر، والنجم باسم ياخور والفنانة كيندا حنا من سوريا، والنجمة صبا مبارك من الأردن، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية؛ أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد، وذو الفقار خضر.

واختارت الشركة الموسيقار المصري ياسر عبد الرحمن لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الأضخم إنتاجاً في الوطن العربي.

من جانبه قال منتج العمل، الإعلامي الدكتور قيس الرضواني: "يعد هذا العمل الأول من نوعه الذي يناقش أفعال تنظيم داعش الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص، ومدن العراق بشكل عام، ليكون العمل أداة فضح لكل ما حدث في الفترة من 2014 حتى 2017، من أفعال وحشية".

وأضاف أن المسلسل يكشف الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويتناول العمل مشاهد جريئة لم تتناولها الدراما العربية من قبل.

وقال الرضواني: "يكشف المسلسل الذي ألفه المبدع مجدي صابر، للمرة الأولى، جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كسبايا باسم الدين البريء من هذا الفعل المحرم، كما يبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال 3 سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية".