نادر الأتات لأوّل مرّة في “سهرة بعلبكية”.. ويتصدّر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ النجم اللبناني نادر الأتات على الجمهور والمشاهدين في “سهرة بعلبكية” خاصة على شاشة “تلفزيون الجديد” بعنوان “أوّل مرّة” مساء أمس السبت مع الزميل علي ياسين.

وجاءت إطلالة نادر الأتات في سهرته على تلفزيون الجديد من البقاع، وتحديدًا بعلبك مسقط رأسه، فحاوره علي ياسين في العديد من المواضيع الفنية والخاصة، كما قدّم نادر خلال الحلقة باقة من أغنياته نذكر منها “قلبي عاليمين” و”ومن يومتا”، و”ونطرتك”، بالإضافة إلى أغنيات أخرى فاختار أغنية “ضحى بيا” باللهجة العراقية وأغنية “بحب في غرامك” باللهجة المصرية.

سهرة نادر الأتات على “تلفزيون الجديد” لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر هاشتاغ “#نادر_الأتات_عالجديد” الترند بالمركز الأوّل في موقع “تويتر” بلبنان، وتلقى “الأتات” عددًا كبيرًا من التغريدات التي أثنت على حضوره الراقي وأدائه المميّز للأغنيات التي اختارها.

وبعد الحلقة نشر نادر الأتات عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من السهرة وعلّق قائلًا: “محبتكن عندي بالدّني.. وكل كلمة طالعة من قلبكن وصلت لقلبي”.

الجدير ذكره أن نادر الأتات طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “حلّي عنا” كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

وحقق كليب “حلّي عنا” الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم، نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الثلاثة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة نادر الأتات الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وكانت أغنية “حلّي عنا” قد حصدت انتشارًا واسعًا في الأيام الماضية، إذ تداول روّاد مواقع التواصل مقتطفات من العمل. بدوره قام نادر بمشاركة هذه اللقطات عبر حسابه في الستوري.